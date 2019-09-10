今年開季前，洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)誇口要打破全隊去年的267轟紀錄，結果今年傷兵累累，差點淪為笑柄。沒想到洋基板凳太厲害，依舊轟個沒完，對紅襪這波4連戰就真的轟破了去年紀錄。10日的基襪最終戰，洋基再補兩轟以5-0獲勝。

破紀錄的第268轟是前役賈吉所揮出，第4戰羅麥(Austin Romine)、厄薛拉(Gio Urshela)追加到270轟。即使被雙城(275轟)先突破紀錄，洋基也沒食言，而且還有機會在剩餘半個月追過去。鬥志全消的紅襪被完封，狄弗斯(Rafael Devers)被三振時怒摔頭盔彈回來打到臉，足以總結紅襪此戰的表現。

這次基襪大戰是雙方本季最後對決，亦是美聯東區重要轉折點。洋基破了全壘打紀錄，封王魔術數字剩下9，今年對紅襪13勝5敗，目前95勝跟太空人並爭美聯第一。打算最後一搏的紅襪則是陷入總裁突遭開除、於分區競爭被徹底淘汰的慘況。對紅襪球迷來說，唯一好消息是「老爹」歐提茲(David Ortiz)槍傷痊癒，並回到芬威球場開球，此戰仍有35884位滿滿的觀眾。

(中時電子報)