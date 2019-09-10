林憲同秀出資深黨員證自訴郭台銘背信。(王己由攝)

未參選，先挨告。鴻海創辦人郭台銘還未正式宣布要參選中華民國第十五任總統，身為國民黨員的執業律師林憲同，認為郭台銘以要參選國民黨黨內總統初選為由，騙取黨頒發「榮譽黨員證書」；初選失利又繼續要獨立參選，破壞國民黨黨紀黨章，嚴重損害全體國民黨黨員利益，今(10)日上午以國民黨資深黨員身分，到台北地院自訴控告郭台銘涉嫌詐欺、背信，並附帶民事訴請回復原狀，要求郭台銘即日起放棄國民黨黨籍、登報道歉，還要賠償全體黨員100億元。

林憲同強調，郭台銘要參選，雖然是國民黨「茶壺內風暴」，但郭會出來參選，都是前總統馬英九鼓動，他認為郭、馬2人構成共同詐欺和背信，對馬英九部分，他暫時保留不提告。

林憲同表示，郭台銘自稱是國民黨失聯黨員，以有意參選國民黨黨內總統初選為由，對國民黨騙取頒發「中央委員會榮譽狀」，取得參加初選資格，簽下切結書參加初選敗選後，不遵守黨內初選誠實義務，願賭不服輸，是以詐術騙取榮譽黨員身分，初選結束後又不遵守忠誠、誠實義務，已構成詐欺、背信等罪。

(中時 )