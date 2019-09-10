台灣高鐵（2633）指出，因應國慶4天連假，為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月9日（三）至10月14日（一）規劃為期6天的「國慶疏運」。期間加開174班次列車（南下87班、北上87班），總計6天提供1,026班次列車的旅運服務，12日（四）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達327班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數32%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

國慶疏運加班車次將於12日凌晨開賣，旅客可以透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

配合國慶連續假期，10月5日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（5）日增開3班次北上列車，即日起已開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

(工商 )