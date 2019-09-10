近年來網路購物風氣日益興盛，國際快遞貨物及郵包數量日漸增加，但此一便捷快速的跨境物流管道，卻被毒梟利用來走私毒品，犯罪集團進而以民眾貪圖小利心態，指使涉世未深的年輕學生擔任人頭簽收毒品包裹頂罪，值得警惕。

關務署指出，2017年11月間台中關查獲自泰國進口乳膠枕郵包夾藏第一級毒品海洛因，毛重14公斤，經移送法務部調查局航業調查處報請台中地方檢察署指揮追查，逮捕出面領取郵包之林姓大學生。據林嫌稱，他是在2017年10月下旬於某汽車修配廠接受1名A男委託領取「汽車零件」國際郵包，A男提供1支手機予林嫌聯絡，並約定於事成後給付數萬元之報酬。

林嫌遂依A男指示至某大樓管理員處簽收涉案之3箱郵包，並向管理員借用推車將3箱郵包運出，欲搬上A男指派之計程車時，遭調查官逮捕。台中地方法院第一審刑事判決認定林嫌上開運輸毒品海洛因、私運管制物品進口及行使偽造私文書等犯行，判處林嫌有期徒刑8年6個月。

關務署強調，毒梟為規避重罪，常以代收國外貨品領取高額報酬為由，誘使或誆騙無辜民眾或廠商充當人頭，簽收實際來貨為毒品之進口快遞貨物或郵包，集團成員則暗中監控領貨，一旦發現苗頭不對即抽腿落跑，人頭不但沒有拿到報酬，更吃上走私毒品重罪，最重可處死刑。

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(工商 )