大陸國家統計局今天（10日）發佈了2019年8月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。對此，國家統計局城市司高級統計師沈贇進行瞭解讀。

一、CPI環比漲幅略有擴大，同比漲幅與上月相同

從環比看，CPI上漲0.7％，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上漲3.2％，漲幅擴大2.3個百分點，影響CPI上漲約0.64個百分點；非食品價格上漲0.1％，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。食品中，豬肉供應偏緊，價格上漲23.1％，漲幅比上月擴大15.3個百分點，影響CPI上漲約0.62個百分點。受中秋節臨近和消費替代影響，雞蛋、牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲2.0％—5.9％，合計影響CPI上漲約0.10個百分點。

受颱風及高溫天氣影響，鮮菜價格上漲2.8％，影響CPI上漲約0.07個百分點。時令瓜果大量上市，鮮果價格下降10.1％，影響CPI下降約0.22個百分點。非食品中，旅館住宿、飛機票和旅行社收費價格分別上漲1.6％、0.8％和0.3％；汽油和柴油價格分別下降1.1％和1.2％。

從同比看，CPI上漲2.8％，漲幅與上月相同。

其中，食品價格上漲10.0％，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI上漲約1.93個百分點；非食品價格上漲1.1％，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.91個百分點。食品中，豬肉價格上漲46.7％，漲幅比上月擴大19.7個百分點；鮮果價格上漲24.0％，漲幅回落15.1個百分點；牛肉、羊肉和雞肉價格漲幅在11.6％—12.5％之間。上述五項合計影響CPI上漲約1.66個百分點。鮮菜價格下降0.8％，影響CPI下降約0.02個百分點，為同比連續上漲18個月後首次轉降。

非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.3％、2.1％和1.0％，合計影響CPI上漲約0.68個百分點。據測算，在8月份2.8％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.6個百分點，新漲價影響約為2.2個百分點。

二、PPI環比降幅收窄，同比降幅略有擴大

從環比看，PPI下降0.1％，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.2％，降幅比上月收窄0.1個百分點；生活資料價格由上月持平轉為上漲0.2％。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有14個，比上月減少4個；持平的9個，增加4個；下降的17個，與上月相同。

主要行業中，漲幅擴大的有農副食品加工業，上漲1.4％，比上月擴大1.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲0.3％，擴大0.2個百分點，其中銀冶煉上漲5.8％，金冶煉上漲4.8％。由漲轉降的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降0.7％；汽車製造業，下降0.2％。降幅收窄的有煤炭開採和洗選業，下降0.2％，比上月收窄1.3個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降0.1％，收窄0.4個百分點。此外，石油和天然氣開採業價格由降轉平；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由降轉漲，上漲0.9％。

從同比看，PPI下降0.8％，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格下降1.3％，降幅比上月擴大0.6個百分點；生活資料價格上漲0.7％，漲幅比上月回落0.1個百分點。主要行業中，降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降9.1％，比上月擴大0.8個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降5.9％，擴大0.8個百分點；化學原料和化學製品製造業，下降4.6％，擴大0.6個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，下降3.1％，擴大2.7個百分點。

漲幅回落的有黑色金屬礦採選業，上漲21.7％，比上月回落2.0個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲0.9％，回落0.3個百分點。漲幅擴大的有有色金屬礦採選業，上漲3.7％，比上月擴大1.8個百分點；農副食品加工業，上漲2.8％，擴大1.1個百分點。據測算，在8月份0.8％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.2個百分點，新漲價影響約為-0.6個百分點。

(中時 )