傳出民進黨在新北市第12選區鎖定太陽花女神賴品妤；台聯文宣部主任潘厚勳今表示，民進黨與台聯8月底研商已達成兩立委選區將共推並支持一組人參選，兩週內定案。至今已過三週，至今還未相談，令人感到意外的聽到此消息。

潘厚勳說，賴品妤和時代力量立委黃國昌主任賴嘉倫同為優秀的太陽花學運世代，民進黨徵召賴品妤，新北第12選區是否會上演「太陽花世代對決」的戲碼，後續值得觀察。

他指出，民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、副祕書長郭昆文與台聯黨主席劉一德、副秘書長王銘源，前立委、組織部主任周倪安於8月23日開會研商2020總統與立委選舉提名相關事宜，經與協商達成共識，進行選舉合作，台北市松信、新北市汐止兩個立委選區將共推並支持一組人參選，相關細節兩週內定案。至今已過三週了，人選部分民進黨至今還未和台聯談相關細節的問題。令人感到意外的聽到此消息。

他強調，為了確保台灣每一區都必須勝選的關鍵，不能讓紅色勢力的介入，每一步都必須經過深思熟慮。卓榮泰、羅文嘉敞開心胸進行「抗中保台大聯盟」一個都不能少的思維，台聯給予肯定。但與民進黨討論選情及合作細節，台聯堅持三大前提。

他說，一是總統支持蔡英文、二、談判人選有能力做出承諾並實踐、三、對談形式保持彈性。雙方取得默契互信才有助於團結，才能避免同室操戈毀壞盟約情事。

(中時 )