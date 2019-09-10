「DailyView網路溫度計」公布外國人來台必去10大景點名單，台東名列第3。（莊哲權攝）

「DailyView網路溫度計」公布外國人來台必去10大景點名單，台東名列第3。（莊哲權攝）

「DailyView網路溫度計」歷經1年的調查，觀測上萬頻道、社群軟體、文章數據，公布外國人來台必去10大景點名單，台東得天獨厚的美景名列第3，僅於於台北101及西門町，縣長饒慶鈴聽聞後表示，台東是介於山與海之間的城市，獨特的自然人文風景絕對值得旅客一訪再訪。

網路溫度計以網路爬文技術取得巨量資料庫，日前運用《KEYPO大數據關鍵引擎》的資料分析，公布台東被選為全台灣除台北外，「最推薦外國觀光客景點」網路討論度最高的城市，不論是吸睛度爆表的熱氣球嘉年華或是全臺最美火車站多良車站，都是網美首推的拍照勝地。

縣長饒慶鈴說，台東是一座串起星空與大地、連接山川和海洋的城市，來台東不僅可以上山享受森林浴輕旅行，也能到海邊體驗精彩的水上活動。

台東海岸線的浪擁有得天獨厚的條件，是衝浪者天堂，每年11月舉辦國際衝浪賽，吸引世界各地好手逐浪競技。來自紐西蘭也已定居台東的衝浪教練Mark則表示，台東渾然天成的水上場域，以及友善溫暖的人群，都是他愛上台東的原因。

台東除了天然美景，原住民的豐富文化也吸引許多旅客前來朝聖，來自土耳其的網紅圖佳就曾到金峰鄉參加部落工作假期，住在大自然素材建的家屋，品嚐部落風味餐，讓他擁有回到家的親切感受。

饒慶鈴說，台東近幾年提倡慢文化，慢不只是一般人來台東感受到的氛圍，更是在台東生活的一種態度，旅客來看熱氣球、衝浪之餘，同時也能緩下來體驗台東獨有的慢活感受。

在全國推薦外國人的景點中，除台北以外就屬台東的網路討論度最熱，饒慶鈴認為，台東吸引外國人的原因就是真善美品牌，隨手可及都是這片土地的真、人民的善、大自然的美，就是台東無可取代之處。

(中時 )