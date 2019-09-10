卸任新北市議員廖本煙前往新北地檢署按鈴申告國民黨籍議員林金結。（陳俊雄攝）

民進黨籍的市議員高敏慧日前因浮報助理費案遭收押禁見，但卸任綠營議員廖本煙卻認為遭到抹黑，上午前往檢署遞狀控告現任的國民黨議員林金結，形成奇特的告訴關係。

高敏慧遭控浮報助理費遭到收押，由於高早已表明將不再尋求連任市議員，將要轉戰後年的樹林農會理事長，遭押後相關人士也都直指檢舉案與農會選舉有關，而外傳同樣有意參選樹農理事長的廖本煙，也因此被認為「嫌疑重大」。新北市議員林金結接受媒體訪問時，更是直接點名疑為廖本煙在背後檢舉。

對此廖本煙之子、現任新北市議員廖宜琨喊冤表示，廖本煙絕未檢舉任何人，他也願意發下毒誓，表明高敏慧涉案遭押和廖家絕無關係。

廖本煙本人對此更是不滿，並於10日上午10時半前往新北地檢署遞狀對林金結提出誹謗告訴。

廖本煙狀告藍營議員林金結。(陳俊雄攝)

廖本煙表示，林金結身為民意代表為民表率，應該謹言慎行，不該信口開河，不該捕風捉影隨便誣指任何一個人有關其他人涉案。

廖本煙狀告藍議員林金結。(陳俊雄攝)

他也抨擊，對於民意代表言論應該嚴厲譴責，否則會傷及更多的無辜的民眾，他提告就是要匡正民意把池的不當言論，否則社會會越來越亂。

林金結則表示，高敏慧在先前農業局考察行程時，就曾向他抱怨過因為樹林農會理事長選舉遭到檢舉。對此廖本煙表示，若是如此，高敏慧也應該要負起舉證責任，如果沒有，林金結就該負起法律責任跟政治責任。

對於是否參選新北市樹林農會理事長，廖本煙則表示，選舉是後年的事情，現在就談為時尚早。

(中時 )