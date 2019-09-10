民進黨籍的市議員高敏慧日前因浮報助理費案遭收押禁見，但卸任綠營議員廖本煙卻認為遭到抹黑，上午前往檢署遞狀控告現任的國民黨議員林金結，形成奇特的告訴關係。
高敏慧遭控浮報助理費遭到收押，由於高早已表明將不再尋求連任市議員，將要轉戰後年的樹林農會理事長，遭押後相關人士也都直指檢舉案與農會選舉有關，而外傳同樣有意參選樹農理事長的廖本煙，也因此被認為「嫌疑重大」。新北市議員林金結接受媒體訪問時，更是直接點名疑為廖本煙在背後檢舉。
對此廖本煙之子、現任新北市議員廖宜琨喊冤表示，廖本煙絕未檢舉任何人，他也願意發下毒誓，表明高敏慧涉案遭押和廖家絕無關係。
廖本煙本人對此更是不滿，並於10日上午10時半前往新北地檢署遞狀對林金結提出誹謗告訴。
廖本煙表示，林金結身為民意代表為民表率，應該謹言慎行，不該信口開河，不該捕風捉影隨便誣指任何一個人有關其他人涉案。
他也抨擊，對於民意代表言論應該嚴厲譴責，否則會傷及更多的無辜的民眾，他提告就是要匡正民意把池的不當言論，否則社會會越來越亂。
林金結則表示，高敏慧在先前農業局考察行程時，就曾向他抱怨過因為樹林農會理事長選舉遭到檢舉。對此廖本煙表示，若是如此，高敏慧也應該要負起舉證責任，如果沒有，林金結就該負起法律責任跟政治責任。
對於是否參選新北市樹林農會理事長，廖本煙則表示，選舉是後年的事情，現在就談為時尚早。
(中時 )
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