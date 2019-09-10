日前，大陸工信部發布《關於促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》（簡稱為《意見》）將推進制造業的轉型升級，有利於推動大陸從「制造業大國」向「制造業強國」轉變。國家信息中心經濟預測部副主任牛犁指出，當前大陸制造業各個領域的比較優勢在逐步削弱，面臨巨大的挑戰。企業成本越來越高，再加上融資成本仍然偏高，企業掙不到太多的錢，大陸傳統低端制造業的發展逐漸減弱。

世界銀行數據顯示，按現價美元測算，2010年大陸制造業增加值首次成為全球第一，並在此後連續多年穩居第一。大陸社會科學院工業經濟研究所所長黃群慧表示，盡管大陸是世界制造大國，但發展「質量不夠高」的問題十分突出，建設制造強國和發展先進制造業還有很長一段路要走。

國家信息中心經濟預測部副主任牛犁指出，此次《意見》的推出給大陸制造業打了一劑「強心針」，確定了未來制造業轉型升級的目標，為大陸制造業由「大」轉「強」注入足夠的信心。

依據此份《意見》，下一階段質量提升的重點。具體包括：提高原材料工業供給質量；增強裝備制造業質量競爭力；促進消費品工業提質升級；推動信息技術產業邁向中高端。

《意見》指出，原材料工業的成本上漲是制約當前制造業轉型升級的一大難點。近年來大陸加大力度推進生態文明建設，由於原材料工業企業用於環保的成本增加，企業的經營增添了不小的壓力。

在提高原材料工業供給質量方面。《意見》強調，加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等傳統產業轉型升級；支持開發「稀土」綠色開採和冶煉分離技術，加快稀土新材料及高端應用產業發展。“針對原材料工業制造業面臨的環保方面的挑戰和壓力。

此外加快發展5G和物聯網相關產業也是此次重點，深化信息化和工業化融合發展，打造工業互聯網平台，加快5G技術的商業化步伐，對於推動傳統的制造領域轉型升級將有巨大的促進作用。

(中時 )