3年前高雄陳姓男子與23歲的聽障女子援交，過程中他偷拍對方裸照，再以「傳給妳朋友」恐嚇對方，她因此割碗自殘並被迫與陳男發生性行為，最高法院斥責陳男犯行惡劣，但考量他已賠償被害人並獲她原諒，依恐嚇及強制性交罪將陳男判囚7年6月定讞。

陳男在2016年透過網路通訊軟體認識自幼患有重度聽障的女子，他多次約她到汽車旅館性交易，但陳男卻趁機用手機拍攝她包裹浴巾、臀部半裸的私密照，之後女子不願再從事性交易時，他竟威脅要公開照片，逼迫對方與他發生性行為。

2017年1月20日，陳男因不滿被害女子拒絕見面，他竟恐嚇她「我真的會去做，傳給妳朋友」「我選一張妳沒穿衣服的傳出去好了」，被害女子割腕自殘，並告知陳男希望他別再聯繫，但他仍持續傳訊要求她與自己做夫妻，最後被害女子報警求助。

高雄高分院認為陳男利用裸照性侵被害女子，又不斷恫嚇她致其自殘，他的犯罪手段惡劣應嚴予非難，但考量陳男已依刑事附帶民事判決賠償被害女子，並獲得對方具狀表明願意原諒，將他判囚7年半，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )