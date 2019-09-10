鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲結盟傳聞已久，但郭柯王3人823當天合體後，不但至今沒有後續，支持度還不斷下滑。媒體今問柯文哲，是否因近期頻頻開炮、失言，才扯了郭台銘後腿？但柯說，不至於啦，藍綠互轟更嚴重；不過柯文哲也說，自己還沒收到郭陣營的月餅，最好是月餅裡要有紙條，不然都不知道他的計畫。

面對各界好奇郭柯結盟民調不斷下滑，柯文哲不諱言，2周好像掉了9％，差不多啦，畢竟也還沒宣布要選，但從另一個角度來講，沒宣布還能有這樣的支持度，也滿厲害的。他說，（選不選）就要看郭先生的步調，急也沒用，趕鴨子上架也沒用。

由於外界認為，郭台銘宣布參選的時間點會落在中秋節，柯文哲先前也曾說，要等收到中秋月餅，看看裡頭有沒有紙條，才知道會不會選。媒體今也問柯，收到月餅了嗎？柯文哲笑說，還沒收到耶，最好是月餅裡要有紙條，不然不知道他的計畫。

至於是否因自己頻頻開炮才扯了郭台銘後腿、導致支持度下滑？柯文哲否認說，這倒不至於啦，藍綠互轟更嚴重。他也認為，如果純粹選舉技術考量，三腳督各3分之1滿明顯，支持度也都在誤差範圍內，還很難知道結果，重點是未來4個月。

那麼，結盟為什麼至今沒有「續集」？柯文哲僅說，無法替人家回答，要去問郭台銘、王金平；當被追問有沒有信心幫助郭台銘不被藍營操作棄保？柯則說，不會啊，還好啊！

柯文哲喊話，明年選舉是台灣重開機的機會，不然每次遇到困難都訴諸藍綠、統獨，包括今天記者會講社會住宅怎麼蓋，那要蓋比想像困難，50年生命周期來看，建造成本占15％而已，台灣有颱風地震白蟻，還需物業管理、修繕、稅，社會住宅多到一個程度，保全跟物業是問題，要派團到荷蘭、澳洲，把管理技術帶回來。

也就是說，國家要做的事情，像是高鐵，都是很技術性題目，哪是藍綠可以解決的？要務實計算。希望這國家有一個很誠實執政的機會，不要遇到問題藍罵綠、綠罵藍。

(中時 )