2005年主演《仙劍奇俠傳》大開知名度的大陸男星胡歌，因傷沉寂10年，直到接演古裝劇《琅琊榜》梅長蘇一角，才再度翻紅，迎接演藝事業新高峰，然私下的他卻是個低調愛靜的男子，曾因關注度太高而覺得心神不定，當紅之際竟表示要消失一陣子好好沉澱，盼眾人「可以忘了我」，而最近他工作告一段落，有網友巧遇野生胡歌，看了男神私下新造型卻哭笑不得，嘆他放飛自我得徹底！

胡歌新電影將在月底推出，意味著拍攝工作早已結束，而愈離密集宣傳期還有一小段時間，正是放鬆休息的時刻，昨(9/9)有網友貼出捕獲「野生胡歌」的認證照，男神大方跟粉絲同框合影，私服與平日造型也曝光，只能說相當具有「反差萌」。

只見在戲裡總展現沉穩內斂魅力的胡歌，休假模式下徹底拋飛偶包，頂了個爆炸頭還戴著黑墨鏡，畫風瞬間逆轉成了搖滾風，事實上他之前不上戲時被拍到，整個人也是呈現不修邊幅的極致放鬆狀態，讓粉絲看了覺得好笑又可愛，直呼胡歌用生命在放飛自我，且有越來越誇張的趨勢，簡直「有顏值就是任性」。

(中時電子報)