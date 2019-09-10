2年一度大型街頭盛宴「街藝狂饗」，今年轉型為「台南街頭藝術節」，9月20日至22日以「鬧熱的沙卡里巴」為主題，在海安路、中正路、友愛街一帶展開，由街頭藝人競賽擴大為各類街頭藝術展演，如馬戲、雜技、操偶、默劇等，透過多元藝術形式讓藝文魅力擴散至生活場景，屆時也將實施交管措施。

由於地點選在交通要道上，台南市長黃偉哲今日感謝文化局用街頭藝術節詮釋當代沙卡里巴，也特別叮囑事前宣傳務必加入交通改道與臨時停車空間說明，強調活動固然重要，但市民安全更重要，要求主辦單位要與當地居民充分溝通，讓活動過程中的交通狀況降到最低。

活動開閉幕節目「全民烏托邦-參與式紙箱城市建築」主題設計，也讓黃偉哲眼睛一亮，他認為，紙箱城市的構想相當有趣，但組裝過程周遭安全以及推倒後的資源回收處理，都必須完備且透明，讓這場活動不但呈現台南的藝術風格，也展現我們對環保理念的堅持。

主辦單位表示，配合街頭藝術節活動展演及場地設置，9／20至9／22三日活動期間於海安路（民生路至尊王路區間）及中正路（西門路至海安路區間）將進行交管措施，請用路人注意臨時性交通指示牌的指引避開相關路段。

同時，為維護舒適的文化展演環境，規劃停車場及接駁站，包括開放運河星鑽新闢道路停車，約可停500 輛；並開放人行道停放機車。另規畫水交社臨時停車空間約可停500 輛；並於週六日安排接駁車，每15分鐘一班往返活動會場。

如果自行開車建議可以走台17或17甲線至運河星鑽停車，步行約10分鐘抵達活動會場；您也可以走台 1 線接中華南路–國民路–南門路至水交社臨時停車空間停車，搭乘接駁車約 15分鐘抵達活動會場。

(中時 )