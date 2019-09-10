高鐵確定延伸到屏東，即便效益受質疑，但對屏東人來說，反映出的其實是講了幾十年的台鐵優化，卻愈來愈不優的不耐，說好的高鐵、台鐵無縫轉乘接軌，這縫卻愈裂愈大，到高鐵的距離愈拉愈遠，台鐵欠屏東的債，只能由高鐵來還。

用最簡單的想法，屏東人要搭高鐵，或搭高鐵要回屏東，眼前可以做的就是強化「新左營到屏東」的接駁，這也是講到爛的台鐵優化，一是減少停靠站點，二是能與高鐵到離站的時間（加上轉換月台）的時間搭配，否則都是白做工。

先談減少停靠站點，這最令屏東人為之氣結，尤其在高雄鐵路地下化，增設7個新通勤站後，以往屏東到台鐵新左營不過30分鐘出頭，如今區間車要拉長到50分鐘以上，屏東人到高鐵站的距離不但沒有拉近，反而還拉遠了。

當然，台鐵會說有只停九曲堂、鳳山、高雄，就到新左營的「區間快（車）」，問題在於區間快的發車時間，跟高鐵到離左營站的時間根本搭不上，想要用最快時間搭上高鐵（或從高鐵回到屏東），未必搭得到區間快車。

要用最快時間回到屏東（或從屏東到台北），想當然耳選高鐵直達車，但省了高鐵站站停的時間，台鐵若站站停也是枉然，但偏偏就是如此。

以南下為例，高鐵1字頭直達車多是每個小時的05分到達左營站，加上換月台時間，台鐵「新左營-屏東（或潮州）」若能控制在每小時的10~15分發車，就可無縫接軌。但這段時間內，區間車約有6班，其中只有1班是區間快，其他都是站站停；另外還有約6班的自強號，但自強號未必有位，幾乎確定是「站」回屏東。

歸心似箭（南下）如此，趕著上班（北上）情況也差不多，都是悲劇。

對屏東人來說，未必是「別人有高鐵，所以我也要有」，但給個「到離高鐵最快的交通工具」，算是最卑微的請求。如果高鐵南延是從新左營直達六塊厝，台鐵現在就可以每小時配合高鐵到離，開新左營往返屏東直達車，而且成本比南延划算。

當屏東與高鐵的距離愈拉愈遠，優化不知優到哪裡去，反而是劣化，就更加深「屏東也要有高鐵」的強烈訴求，只能說台鐵欠的債，無奈是由高鐵來還。高鐵南延或許不是最佳方案，但當台鐵「叫也叫不動」時，卻也是屏東人唯一的選擇。

(中時 )