前總統陳水扁公開替一邊一國行動黨拉票，被質疑違反保外就醫，未料他竟表示，受刑人也有憲法保障的言論自由、參加政黨的結社自由，矯正署想抓他回去，難道要他嗆說「來抓啊，不要逼我選總統！」對此，台北市長柯文哲今大嘆，即使他曾是阿扁的醫生，但這狀況是很尷尬。

媒體今問柯文哲，陳水扁嗆中監不要逼他出來選總統，是否覺得民進黨政府面對阿扁的問題，遲遲無法解決？柯嘆氣表示，他早就講過，2016年是最好處理的時候，小英剛上台民調最高，畢竟大陸極權國家都能處理毛澤東問題了，都要蓋棺論定，否則國家無法往前走，而蔡政府2016年沒處理，現在處理更困難。

柯文哲直言，即使自己曾是阿扁的醫生，但「保外就醫名下，每天寫勇哥物語都三條線了，還上台演講，你問我，我也答不出來，當時他真的有病，現在這局面，你問我，我是很尷尬，即使我曾經是醫療小組負責人」。

柯文哲強調，他一直勸民進黨，2016年應該處理，總要交代一下錢怎麼回事、對社會有個交代，不是說要無條件特赦，而是說不管三七分帳、六四分帳，但「小英就不信！」

(中時 )