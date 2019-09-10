曾擔任北市光信里里長的武術家朱雪璋，3年前因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，設局邀約比武，暗中找人埋伏痛毆、持刀砍斷王的腳筋，二審判刑6年；王男申請犯罪被害補償140萬元，但檢方認為王傷後醫治已回復部分功能，未達法律規定的重傷害程度，予以駁回。王不服，已向高檢署聲請覆審。

2016年2月朱不滿王毓霖等人在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，在臉書對王男等人下戰帖，邀約王到他的正心道場比武，朱比武前指示員工拿黑襪套住道場監視器，並派徒弟守門。

王毓霖等人抵達道場後，朱便指示員工將道場大門鎖上，並叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍圍攻王毓霖3人受傷。一審判朱徒刑6年，案經上訴，高院因朱對和解一再反覆，認定他沒悔意，依重傷害未遂罪判刑6年。

王男向檢方申請犯罪被害補償，請求他因遭重傷害致勞動能力減損、精神慰撫金共140萬元，但檢方認為，重傷害是指毀敗視能、聽能、語能、味能、嗅能、一肢以上機能、生殖機能或其他身體或健康有重大不治或難治傷害。且依最高法院判決，如經診治後雖不能回復原狀，僅只減衰其效用，就不算重傷。

高院曾請台大醫院鑑定，認定王勞動能力減損比列為5％，未達毀敗或嚴重減損其左上肢、左下肢機能之重傷程度，不算重傷害。檢方認為王傷勢未達重傷害程度，不符申請資格，予以駁回。王不服，已聲請覆審。

(中時 )