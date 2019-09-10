美國政府盯上科技巨頭的反壟斷調查今天邁入新階段，全美50州檢察長宣布將針對Alphabet旗下谷歌公司（Google）的市場主導力量展開反托拉斯（antitrust）調查。

法新社報導，他們將調查這個網路巨擘是否以競爭對手或消費者為代價，濫用其在線上生態系統中的力量。

這項舉措被形容是針對谷歌線上廣告行為的初步調查，凸顯各界對科技巨擘市場主導地位日益增強感到不滿。美國多州上週也宣布將對臉書（Facebook）展開調查。

48州、哥倫比亞特區和波多黎各都參與這項調查，加州和阿拉巴馬州則是少數未支持調查谷歌公司的州。

路透社報導，這些州今天要求谷歌提供有關廣告業務的文件。若干州檢察長說，這是「初步」調查，還說他們希望擴大調查，將其他問題納入其中，包括資訊隱私。

各州檢察長今天拒絕說明是否計劃擴大審查範圍至其他大型科技公司。

領導調查的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）說，這項調查凸顯各界對谷歌如何從線上生態系統蒐集資訊獲益感到憂心。

派克斯頓在美國最高法院前召開記者會說：「我們學到的是，儘管有許多消費者認為網路是免費的…但其實不是。」

「企業透過自由市場競爭成為泰斗並沒有錯，但我們發現有證據顯示，谷歌的商業行為可能削弱消費者的選擇、扼殺創新、侵犯用戶隱私並讓谷歌控制線上資訊的流動和傳播。」

派克斯頓說：「這是一項確認事實的調查，我們目前正聚焦（谷歌的）廣告業務，而事實將引領實際情況的發展。」

一同召開記者會的猶他州檢察長雷耶斯（Sean Reyes）說：「我們的問題是，谷歌是否偏離其不做惡的創始原則。」

他還說，這項調查是「為了科技生態系統的利益，有助平衡競爭環境」。

賓夕法尼亞州的夏皮洛（Josh Shapiro）則說：「我們正在調查谷歌的商業行為是否削弱自由市場競爭，並傷害消費者。」

阿肯色州檢察長羅勒奇（Leslie Rutledge）形容谷歌搜尋引擎是難能與之抗衡的強大力量，並主張說，免費搜尋有時是以自由選擇最好公司的最佳產品為代價。

羅勒奇說：「當一家公司（的名稱）變成了動詞，我們要與它抗衡，聽起來可能就像是小蝦米對抗大鯨魚，但我自豪能與其他州檢察長一起站出來。」

加州檢查長貝塞拉（Xavier Becerra）的發言人說，加州致力對抗反競爭行為，但拒絕針對「保護潛在和正在進行調查的完整性」提出進一步評論。

(中央社)