中華男足近6屆世足資格賽成績。

「捨我其誰？更待何時！」中華男足今晚在2022世足亞洲區第2輪資格賽迎戰尼泊爾，正是要挺身而出的歷史性時刻。因為中華隊在本世紀的世足資格賽，還沒有拿到過任何的積分，上次取分竟已是22年前了！

當然，中華男足本世紀並非沒在世足資格賽拿過勝利，但都是在第1輪的附加淘汰賽階段，採主客兩回合比拚總球數，分別在2006、2018兩屆世足資格賽淘汰澳門與汶萊，然而進入踢雙循環比較積分（勝3分、和1分、敗0分）的小組賽，中華隊卻苦吞了18連敗。

世足從1998年擴大為現今的32強規模，亞洲配到4.5張門票，資格賽制雖然略有更動，比如近兩屆就結合了亞洲盃資格賽，但大原則就是若參賽國家超過40隊，才先踢首輪附加淘汰賽。因此，接著的小組賽才是基本門檻，要證明自己不是亞洲的「魚腩」弱旅，必須在這個階段取分甚至奪勝才行。

1998法國世足賽首次擴軍到32強時，前1年開踢的亞洲區資格賽共有36隊參賽，中華隊與沙烏地阿拉伯、馬來西亞、孟加拉同組，比賽在大馬、沙烏地各踢1個循環，中華隊先以3比1勝孟加拉、再與大馬0比0踢平，最後以1勝1和4負、分組第3作收。

誰能想到，隨後5屆世足資格賽，中華隊兩度倒在首輪淘汰賽，3次躋身小組賽卻1分難求。這一次，英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）喊出打入第3輪的願景，儘管首戰負約旦受挫，但1比2惜敗仍點燃了希望火炬，就看今晚能否藉天時、地利、人和全取3分，終結22年的等待！

(中時電子報)