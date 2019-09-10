今年國慶日共有4天連假，高鐵公司為加強旅運功能，將於10月9日至14日的疏運期間加開174班次列車，包括南下87班、北上87班，6天共有1026班列車，周四（12日）凌晨0點起開始搶票。另外10月5日補班日加開3班北上列車，其中2班自由座車廂提高至7節，即日起已開放購買。

高鐵公司表示，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購國慶疏運期間所需的車票。

高鐵公司指出，國慶疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達327班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數32％。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。

另外，10月5日為補班日，高鐵公司於當日加開3班北上列車，分別為上午6點半自台中發車、上午7點12分自台中發車、上午6點45分自左營發車，自由座車廂各有7、7、3節，即日起已開發預售，增開班次也適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」。

(中時 )