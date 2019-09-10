民進黨立委蔡適應的看板是藍白色被笑「綠目混藍」。(藍牙喇叭)

距離2020大選剩下不到半年，民進黨欲爭取連任的立委紛紛掛出競選看板，有人發現行政院長蘇貞昌女兒立委蘇巧慧、高雄立委邱議瑩、基隆立委蔡適應的看板有一個共同特點，就是沒有明顯的「民進黨黨徽」或沒有跟蔡英文合照，甚至連色系都看不出來是民進黨參選人，蔡適應的看板是藍白色被笑「綠目混藍」，蘇巧慧的主色是黃色，被笑還以為是時代力量。

臉書粉絲頁「藍牙喇叭」貼出行政院長蘇貞昌女兒立委蘇巧慧的看板，並說「天天經過這牌子，越看越肚爛！ＴＮＮＤ！」網友發現蘇巧慧的看板色系是黃色，並沒有用民進黨的綠色，也沒放上民進黨黨徽以及蔡英文。有人說「看照片顏色我以為是時代力量推的候選人」。

高雄立委邱議瑩的看板也被吐槽，照片中邱議瑩戴著斗笠，妝容整齊蹲在農田中手拿鳳梨，看板上寫「會做事最實在」，但有放上小小的民進黨黨徽，不仔細看便忽略了。網友評「農家負女」。

還有網友留言貼上基隆綠委蔡適應的看板，不僅沒有民進黨徽，底色也變成國民黨常用的藍白色系。

其他人留言「你看他們都不敢掛民進黨徽」、「而且他們的看板顏色綠綠怎麼不敢用了」、「魚目混珠，綠目混藍」、「看板用黃色，我以為是屎袋或某房仲的廣告，怎不敢用綠色的呢？」、「從去年選舉開始，很多泯進黨候選人都不放黨徽，也不用綠色，企圖混淆過關。」、「看板也不敢用綠色 真是可笑」、「看來民進黨選情有點慘 才不敢放黨徽」。

(中時電子報)