丹羽仁希曬比基尼辣照。(圖／翻攝IG)

丹羽仁希身材火辣。(圖／翻攝IG)

美日混血辣模丹羽仁希，因參加實境秀《雙層公寓》爆紅，被日網友封為「第一美女」，後和男神山下智久傳緋聞，讓她知名度和工作量大增，近日她到馬來西亞拍攝時，也穿上比基尼，展露前凸後翹好身材，讓網友都瘋了。

丹羽仁希穿上性感比基尼，正面爆乳露出渾圓北半球和深溝，一轉身又秀飽滿翹挺蜜桃臀和螞蟻纖腰，前後都養眼的火辣身材，讓網友看了都暴動，直呼這太危險了，「鼻血快止不住」、「又可愛又性感」、「原來妳身材這麼好」。

(中時電子報)