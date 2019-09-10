日第一美女脫了 蹦出渾圓北半球轉身…更養眼 11:312019/09/10 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美日混血辣模丹羽仁希被封為「第一美女」。(圖／翻攝IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丹羽仁希曬比基尼辣照。(圖／翻攝IG) 丹羽仁希身材火辣。(圖／翻攝IG) 美日混血辣模丹羽仁希，因參加實境秀《雙層公寓》爆紅，被日網友封為「第一美女」，後和男神山下智久傳緋聞，讓她知名度和工作量大增，近日她到馬來西亞拍攝時，也穿上比基尼，展露前凸後翹好身材，讓網友都瘋了。 丹羽仁希穿上性感比基尼，正面爆乳露出渾圓北半球和深溝，一轉身又秀飽滿翹挺蜜桃臀和螞蟻纖腰，前後都養眼的火辣身材，讓網友看了都暴動，直呼這太危險了，「鼻血快止不住」、「又可愛又性感」、「原來妳身材這麼好」。 (中時電子報) #日本 #丹羽仁希 也許您會感興趣 推薦閱讀 女店長雪白K球塞爆螢幕 羞問：大嗎？ 07:102019/09/06 社會 大黃牛衝撞小轎車 金門網友：馬路如「牛」口 10:512019/09/06 生活 自強號險撞區間車！影片曝光網驚呆譙翻 10:362019/09/06 生活 超辣鋼琴老師曬緊身泳裝「渾圓美尻、雪乳炸開」網暴動 00:092019/09/08 星光 人妻偷吃被尪抓包 身分起底竟是她 12:112019/09/06 正妹 外送員一句話 引爆網上千人論戰 18:132019/09/06 生活 陳零九瘋公仔 月花20萬收藏 04:102019/09/07 地方新聞 問小時偷錢知道嗎？已逝嬤回6字…逼哭萬人 09:032019/09/07 社會 1450這樣救選情 韓黑悲痛：韓國瑜明年必勝選 09:162019/09/07 政治 電費爆漲到讓她懷疑人生！原因曝光 11:132019/09/07 生活 娛樂熱門新聞 日第一美女脫了 蹦出渾圓北半球轉身…更養眼 - 娛樂 婉拒幫韓國瑜造勢站台 羅友志爆侯友宜內幕 - 新聞 陳芳語溜狗只穿比基尼！火車月台解放雪乳美尻辣爆 - 娛樂 失婚宋慧喬吐近況 一句「OK不用擔心」網哭了 - 娛樂 金友莊認愛大11歲機師 女兒反應是... - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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