「我排了挺久的隊才給你買到的，沒事你可以和它聊聊天，排解一下寂寞，特別有意思……」日前，31歲的劉女士過生日時收到了閨蜜送的智能音箱。聽著閨蜜對這款智能音箱對話功能的介紹，劉女士一邊覺得有趣，一邊覺得扎心。

民政部發佈的《2018年民政事業發展統計公報》顯示，中國有超過2億單身成年人，其中有超過7700萬獨居成年人。《工人日報》報導，圍繞這一龐大消費群體，市場上衍生出能對話的智能家電、迷你KTV、單人小火鍋、小戶型公寓……為一個人提供個性化產品和服務的消費方興未艾。

而在各路商家躍躍欲試，想要在新藍海中大展作為的同時，這場有關個性化的商業狂歡也難掩其背後的社會隱憂。

「一個人」的消費

過去，餐廳吃飯、影院看片、KTV唱歌等都是「一群人的狂歡」，而現在，一個人做這些事已經不再奇怪。一人食餐廳、膠囊酒店、一人旅行等吃住行方面的「孤獨經濟」成為一種新時尚。

長春市的自由職業者祝小姐近來迷上了一個人旅行，開心或不開心皆說走就走。「閨蜜們都在上班，很難湊到一起，興致勃勃定下的出行計劃很容易就會夭折。」祝小姐告訴記者，現在網路訂票、訂酒店、約車都很方便，一個人到處走走也很有意思，手機輕鬆查攻略，累了就在酒店休息，行程都是自己說了算，孤獨卻自在。

窩在沙發看付費視頻，一日三餐全靠外賣，閒來玩兩局「吃雞」，直播平台打賞網紅……和很多獨居宅男一樣，今年已33歲的黃先生，上個週末又過得很「喪」。黃先生已多年未找女朋友，但他反而覺得更自由，且沒有經濟壓力。目前，他的想法仍是「不想攢錢，及時行樂」。

外表酷似電話亭，裡面兩個高腳凳，一個觸摸點歌屏。近年來，這種最多容納兩個人唱歌的迷你KTV風靡起來。在各大商場或影院中，不乏單身年輕人在迷你KTV里獨自狂歡，排解寂寞。艾媒諮詢數據顯示，2017年中國迷你KTV市場規模增至35.2億元，其中單身人群佔比高達35.6％。

呷哺呷哺開發一人小火鍋、微型自主健身艙可微信預約單次付費、迷你家電線上線下熱銷、各種形式的陪伴App大量出現、倡導小而美的單身公寓如雨後春筍，還有商家專門將產品減量做成小包裝，號稱給單身人士使用……如今，種種針對「孤獨消費」的商品和服務不斷蔓延至生活和娛樂的各個方面，這些以前看來有些另類、略帶悲情色彩的消費行為，正變得理所當然並自在起來。

一場潛力巨大的商業狂歡

有機構調查數據顯示，孤獨人群中57.69％的人表示會為排解孤獨產生消費，不會因排解孤獨而消費的僅佔15.68％。

阿里巴巴發佈的《中國空巢青年圖鑒》顯示，孤獨人群多分布於高薪職業，這些人不僅具有較高的消費能力，而且消費觀念也更為開放、消費行為更加果決。

「過去買個大件、出國旅遊都要兩個人商量來商量去，離婚之後想做什麼就能做什麼。」前不久，獨居的王女士看到鄰居換窗，一衝動就重新裝修了自家的房子。看著嶄新漂亮的「新居」，她深覺1個月的忙碌和花掉的錢都很值得。

數以億計的「有錢有閒」單身人士帶來了巨大的市場需求。一項社交媒體對上萬名職場人進行的「孤獨感」調查顯示，75％的孤獨者每月至少會花1000元來排解孤獨。

在消費市場中，「孤獨經濟」的火爆也得到了不少數據的支撐。2017年，美團外賣服務了1.3億單身人群；2018年，我國遊戲總用戶規模達到了6.26億，而多項研究調查顯示，遊戲是排解孤獨的重要方式，在「孤獨消費」中遊戲開銷佔一半；2019年，單身人士選擇在「七夕」出門旅遊同比增長48％……

有專家表示，孤獨人口的消費具有私人化、便捷化、高端化、悅己化和心理慰藉化五大特徵。未來隨著可支配收入的提高，單身人群的「孤獨消費」將從「基本生活必需品」向「滿足內心渴望的商品」進一步升級。

因孤獨而消費，不是真正的快樂

「孤獨經濟」的興起與盛行，給市場提供了新的商機，也讓社會對獨身人群、獨身現象有了新的認識。

「人類有群居性和社會性特點，離開這兩種特點，可能會出現一些生理和心理上的問題。」吉林省儒學研究會副會長於天罡說，從經濟社會發展的實際來看，「孤獨經濟」是客觀存在，值得關注，也應該提供有效供給，但不應炒作。

不少社會學領域的專家認為，過度推崇「孤獨經濟」可能會對青少年產生誤導。

實際上，「孤獨經濟」並不是最近才有的經濟現象。隨著離婚率上升和結婚率下降，年輕群體漂泊城市以及工作生活節奏不斷加快，拓展、維繫人際關係的時間、精力成本越來越高，越來越多的人被迫讓「孤獨」成為常態，其中一些人轉而通過多樣化的消費排解孤獨感，「孤獨消費」便應運而生。

根據調研數據，目前，單身成年人中未婚人數達1.4億，但92％的人並非真正享受單身狀態。

對此，有專家提出，「孤獨經濟」不是發現孤獨、任其孤獨乃至迎合孤獨，而是針對孤獨人群的需求，通過提供商品和服務，有效排解其孤獨感。真正的「孤獨經濟」應該是促進一個人越來越健康，生活越來越豐富。

(中時 )