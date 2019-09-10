什麼叫做「窮」？近日在網路上掀起瘋狂討論，起因源於一名國小學童在聯絡簿上抒發，認為自己家裡「窮到爆炸」！而理由竟是「沒有去過臺北101、沒有搭過高鐵」，引起網友熱議。

近日有網友在臉書《爆怨公社》上PO出一名小學生聯絡簿的日記內容，提到「我最近都沒有出去玩，因為家裡窮到一個爆炸，所以我從來沒去過機場，甚至連到臺灣下半部（南部）都沒去過，似乎也沒坐過高鐵，也沒到101二三十層樓過，不管怎樣，反正就是家裡超窮」。令網友直呼「誰家小孩開學寫的日記讓人很傻眼」。

此文也因此吸引1千多位網友留言，大部分網友認為這孩子根本還不懂「窮」是什麼，甚至，引發眾多網友無奈表示自己才窮，「我看我才知道我也很窮」、「我還特地去Google101二、三十樓有什麼」、「看完媽媽拳頭都硬了」、「我40歲還沒出過國」、「因為你父母，要繳房貸，要繳超貴的安親費，補習費，要努力工作，休息日都累翻了」。

其他網友見狀，認為這位小朋友還不懂事、不懂的窮的體悟，也紛紛留言，「所以爸爸媽媽希望你用功讀書來賺錢 以後等你帶他們出國」、「老實的孩子，以後要多讀書、賺大錢」、「現在的孩子真的很幸福，大多都不知足」。

甚至有網友反思，「是不是教育上導致孩子的思想價值觀有些不正確，或者孩子的心理是不是對生活有些不滿？」、「只能說資訊爆炸，小孩的願望也變得不同，價值觀也偏差，童年要的不應該是這些」。不過還是有網友分析，認為小朋友字裡行間不經意透露出的怨念，可能是暑假過完、同儕之間的比較心態，並不是不知足，只是稍稍透露他的心聲。並表示「窮也有窮的快樂」。

有網友在臉書《爆怨公社》上PO出一名小學生聯絡簿的日記內容，認為自己家裡超窮，但這些因另網友傻眼。（圖摘自爆怨公社）

(中時電子報)