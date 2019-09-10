屏東縣議長周典論。（潘建志攝）

國民黨屏東縣黨部公布韓國瑜屏東縣競選總部的人事架構，不過議長周典論未出任幹部引發關注，周典論表示，因為女兒周佳琪也要參選立委，要幫忙女兒輔選無法兼顧韓國瑜總部事務。

去年地方選舉民進黨慘敗，地方上不少國民黨人士認為今年立委選區勝算大增，因此積極布局參與。屏東縣立委第二選區雖長期為綠營地盤，但藍營內部認為，以周典論在地方的實力，和女兒周佳琪的好形象，在此區仍有一搏的機會。

在2020大選上，國民黨也希望借重周典論在屏東的影響力，助韓嬴得總統大選，力邀周擔任韓競總的副主委。然而，國民黨屏東黨部今公布韓屏東縣競選總部的人事架構，卻發現周典論沒有在其中，引發外界的關注。

周典論表示，他原本就有議會事務要忙，這次女兒周佳琪獲國民黨提名，參選屏東縣第二選區立委，他要全力為女兒輔選，對於接任韓國瑜總部幹部職務分身乏術，已經向縣黨部明確婉拒。

為了平復國民黨初選傷痕，展現大團結氣勢，國民黨有意要讓15個黨籍執政縣市首長出任韓國瑜競選總部主委，目前確定接任的為宜蘭縣長林姿妙、南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚。可是最重要六都中的新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕至今仍保持模糊不明的態度，讓支持者非常擔憂。

(中時電子報)