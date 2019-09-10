8日高雄市長韓國瑜，在新北市三重舉辦挺韓大會，現場湧入35萬人，氣勢震撼。鴻海集團創辦人郭台銘動向不明，為藍營團結埋伏筆。藍營次級團體OpenKMT遭爆竟是「黑韓大本營」，群組內對韓極盡歧視嘲諷，言論之狠毒不輸「1450」，更驚見黨務主管李福軒參與其中。

據《鏡週刊》報導，藍營次級團體OpenKMT竟是「黑韓大本營」，內部滿是「黑韓」言論，例如痛罵韓國瑜「爛泥扶不上牆、朽木不可雕也」、「今天出包：1.匾額說成墓碑；2.遲到一小時，讓馬前總統等他；3.韓粉噓馬下台時，不聞不問不阻止韓粉的卑劣羞辱黨內同志行為」、「年過半百了，改不了了」。離譜言論，連國民黨市民代表參選人都不知身在何地，直言：「請問OpenKMT是反韓的嗎？」

更離譜的是，群組內驚見黨務主管李福軒身影。李擁有美國猶他州立大學電機博士，堪稱國民黨「菁英青壯派」人物，擔任黨內行政管理委員會副主委、中央評議委員與567聯盟召集人，他在群組中直斥韓國瑜的知識與人品，應該讓正常人都看不下去。

儘管李福軒在國民黨總統初選後，曾在群組內發布：「麻煩各位不要再討論韓國瑜候選人的事情。吳主席訓令全力輔選韓國瑜！」但成效不彰，黑韓效應已蔓延，內部韓黑已失控不輸1450，讓國民黨籍市議員徐弘庭看不下去，直接退出群組。

(中時電子報)