台鐵彰化路段周六施工 影響8列車延誤5-15分 11:472019/09/10 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部台鐵局工務處嘉義工務段將於21日晚間10點20分至22日凌晨5點55分辦理「第一八堡圳後續工程」切換作業。（台鐵提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局工務處嘉義工務段將於21日晚間10點20分至22日凌晨5點55分辦理「第一八堡圳後續工程」切換作業，共計7小時35分，將影響8列車，各列次約延誤5至15分。 台鐵局指出，受影響班次包括2257次區間車、2728次區間快車、2267次區間車、3268次區間車、2269次區間車、2703次區間快車、501次莒光號、2116次區間車。 (中時 ) #影響 #台鐵局 #延誤 #列車 #快車 也許您會感興趣 推薦閱讀 玲玲颱風漸遠離 低壓帶影響中南部小心雨勢 08:482019/09/06 生活 春霜及暑熱 法國葡萄酒可能減產12％ 09:102019/09/06 國際 腳變大手指粗 肢端肥大症易被忽視延誤就診 10:052019/09/06 生活 《紡纖股》聚陽：人幣貶值壓抑轉單效果，屬緩慢、長期過程 11:082019/09/06 財經 日盛投信：貿易戰對盤勢影響漸弱 後市偏向樂觀 16:112019/09/06 財經 中美10月展開談判 利多與外資加持撐台股 20:452019/09/06 財經 中秋連假恐泡湯 吳德榮：颱風影響機率高 07:592019/09/08 生活 台鐵局資產開發中心總經理 資產管理 顏文忠帶台鐵練兵 04:102019/09/09 企業經營 男停快車道訓童 網友怒控 04:102019/09/09 地方新聞 《航運股》高鐵國慶疏運加開174班次，12日凌晨開售 10:512019/09/10 財經 生活熱門新聞 氣象局：「琵琶、塔巴」雙颱恐接力生成 - 生活 超強雨彈來了！6縣市豪、大雨特報 - 生活 蘭嶼首位女醫師！網一看…暴動了 - 生活 快評》台鐵欠屏東的債 無奈高鐵來還 - 生活 琵琶颱風恐生成 最新模擬路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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