交通部台鐵局工務處嘉義工務段將於21日晚間10點20分至22日凌晨5點55分辦理「第一八堡圳後續工程」切換作業，共計7小時35分，將影響8列車，各列次約延誤5至15分。

台鐵局指出，受影響班次包括2257次區間車、2728次區間快車、2267次區間車、3268次區間車、2269次區間車、2703次區間快車、501次莒光號、2116次區間車。

(中時 )