民眾質疑通道邊都是禿地，他表示通道邊的草溝，就是讓下雨過後的雨水通行，因此本來就不會長草。（戴上容攝）

市府今會勘韓造勢場地，申請方已鬆土植草積極復原（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，大批人群激情參與，新北市府於今日上午9點會勘復原狀況，高灘地營運企劃科長廖英琦表示，支架、座椅已完全撤離，申辦方積極復原，今針對部分進要求改善。國民黨新北市黨部副主委蔡博文表示，申請方復原是標準程序，9日上午撤離作業已積極全力復原受損的500平方公尺活動地。

三重重新橋至辰光橋為造勢租借場地，廖英琦表示，現場垃圾已全數清理完畢，禿地也鬆土未來會鋪設草皮復原，主舞台地區因廠商事前使用鐵板保護，草雖被壓平依舊是活草地，日後會逐漸回復。

主舞台地區因廠商事前使用鐵板保護，草雖被壓平依舊是活草地，日後會逐漸回復。（戴上容攝）

廖英琦指出，已看到申辦單位積極回復，草地毀損的部分，依照以往經驗，大雨過後，草約莫1周內就會長回來。民眾質疑通道邊都是禿地，他表示通道邊的草溝，就是讓下雨過後的雨水通行，因此本來就不會長草，今針對通道汙泥部分要求改善，下周一將再進行復查會勘。

蔡博文喊冤，本月7日造勢活動前辰光橋旁也舉辦大型電音趴活動，破壞場地更嚴重，現在有大型工程車修復工程，行進輾壓草地造成痕跡，請外界勿放大檢視。

(中時 )