日本有一名店員在結帳時，趁接過客人信用卡的時候，在幾秒內就能記下卡號、安全碼、日期等資訊，用以盜刷上網購物。(圖/達志影像)

你相信有人能過目不忘嗎？日本有一名店員在結帳時，趁接過客人信用卡的時候，在幾秒內就能記下卡號、安全碼、日期等資訊，用以盜刷上網購物，被逮捕後，警方才發現他從今年3月起，總共記下1300張信用卡的資料，盜刷超過千張信用卡，記憶力相當驚人。

警方最近破獲一起信用卡盜刷案，東京江東區有位大賣場收銀員谷口裕介，每當顧客用信用卡付錢時，短短幾秒內趁機記下顧客的信用卡號、有效日期及安全碼，等回家時再將這些資訊記在筆記本裡，警方從筆記本裡發現1300多張不同信用卡資訊。他利用盜刷網購商品，並將網購來的東西以二手價變賣，轉換成現金支付生活開銷。被逮捕後，他的的家中還被搜出好幾個價值不斐的名牌包，谷口裕介也大方承認犯行，但詐騙總額目前還在估計中。而消息一出網友也可惜谷口裕介有這麼好的記憶力卻用於犯案實在是誤入歧途。

(中時電子報)