高鐵確定延伸到屏東，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜表示，市府對於高鐵延伸案持正面看待的態度，但呼籲行政院沒經過專家學者評估及財務規畫前，要考慮貿然宣布如此重大政策，是否得宜？

韓國瑜說，就像台北市有台北車站、也有南港車站，對於高鐵延伸案，若將來在高雄市中心繼續延伸，市府態度是正面看待，但他呼籲行政院沒經過專家學者正式評估及財務規畫之前，若貿然宣布這麼重大的政策，是否得宜，還得請行政院參考。

高市交通局長鄭永祥補充說，高鐵南延到屏東案目前只在可行性方案評估階段，過去有2個方案，一個是燕巢燕、左營案，都沒經過高雄市，後來經過專家委員發現這樣的財務上不具效益，才有第3、第4案，變成有經過高雄車站的站區及小港機場。

鄭永祥表示，對高雄市府來說，希望程序上能夠走得更嚴謹，未來在可行性研究後進入綜合規畫、環境影響評估，到後面基本設計、細部設計到都市計畫變更等等，相關程序上面市府都會抱持開放積極態度，希望找到大家都能接受的方案。

(中時 )