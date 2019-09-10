交通部長林佳龍今（10）日陪同行政院長蘇貞昌赴屏東視察，他致詞時表示，台灣現代化始於鐵道，高鐵營運後，台灣一日生活圈成真，現在要讓西部鐵路向南北延伸至屏東、宜蘭，而東部台鐵則提高時速。從國家展戰略角度，「高鐵南延至屏東」正在關鍵時刻！預計9月下旬召開審查會議。

林佳龍說，鐵路網若沒結合東部，終究不完整，因此交通部提出「西部高鐵、東部高鐵」規劃，南北要串連，往南至屏東，往北到宜蘭，讓台灣人1.5小時從南到北走透透。東部台鐵若能提速，配合雙線化、電氣化，行車時間從四小時減為三小時，時速從130公里增為160公里，讓東西串連、南北延伸！

在高鐵的部分，林佳龍說，若缺少了延伸到屏東這塊，就少了個拼圖，這不僅是為了通勤、返鄉，更是為了觀光，以及區域均衡發展的大戰略。交通部4月已召開首次審查會議，當時審查委員希望多評估延伸經過高雄市中心、小港機場兩個方向，因此目前共有四案，預計9月下旬召開第二次審查會。

對屏東來說，除了高鐵南延，林佳龍說，目前還有台鐵南迴段的電氣化、南迴公路拓寬，加速推進中，要趕在年底前提早通車；另外，屏東、高雄之間的第二條高速公路，交通部也正在推動中。林佳龍強調，交通部要打造「高快速環島鐵路網」，讓一日密不可分的台灣生活圈成真。

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