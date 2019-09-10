金門縣第1家公辦民營托嬰中心今（10）日在金湖鎮揭牌運作，金防部政戰主任劉強華少將（右）等人應邀出席。（李金生攝）

「縣長伯伯」發禮物，小朋友好開心！（李金生攝）

金門縣第1家公辦民營托嬰中心今（10）日在金湖鎮揭牌運作，縣長楊鎮浯開心表示，照顧比達到1：4，優於全國1：5的水準，未來在金城鎮、烈嶼鄉和員工數近2000人的縣府也會成立，打造更優質、友善的托嬰環境，讓家長們可以安心工作。

全縣第一家公辦民營托嬰中心坐落在金湖鎮武德新莊自強路21號，委託8月30日完成立案，並於9月1日正式收托的〈金門縣嬰幼兒托育協會〉辦理。該中心最高可收托79名0-2歲嬰幼兒，照顧比1：4，優於全國1：5，托育人員皆具有合格證照，建物安全及消防設施也都符合法規。

楊鎮浯縣長表示，全縣截至8月底0-2歲設籍人口為2170人，除金湖公辦民營托嬰中心外，未來也會在金城及烈嶼設立小型公共托育家園，每處家園可收托12名0-2歲嬰幼兒，待位於縣文化局後方和珠山村的新館完工啟用後，再進一步擴增收托對象和人數，建置1個近便、專業、整合性高的托育服務資源體系，落實推動各項托育政策與工作。

楊鎮浯強調，縣府用錢政策是該花的一毛錢不省，不該用的一毛錢也不能亂花。他特別指出，立法院寸土寸金，尚且克服萬難成立托嬰中心，而縣府有員工近2000人，他已交代人事處也研議成立，讓員工可以安心上班，提高工作效率和服務品質。

縣府說明，將未滿2歲幼兒送至托嬰中心的家庭，綜所稅率在20％以下且未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣3000元，中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭補助7000元。另第3胎以上（含）每月再加碼1000元。

楊鎮浯強調，金門是福利縣，老中青幼的照顧要面面俱到，而且要愈做愈好，隨著時代環境變遷，不斷的調整和精進，而打造優生、優養的育兒環境，更是縣府的施政目標，未來將繼續建構完整托育制度，並透過公托的廣設，來提升全縣托育量能，建立人人快樂、平安的美好家庭。

楊鎮浯縣長大發童心，與小朋友開心說笑。（李金生攝）

打造讓家長放心、小朋友開心的優質托嬰環境是縣府施政目標之一。（李金生攝）

小朋友在老師帶領下表演舞蹈，迎接「縣長伯伯」和來賓。（李金生攝）

楊鎮浯縣長表示，未來在金城鎮、烈嶼鄉和員工數近2000人的縣府也會成立，打造更優質、友善的托嬰環境，讓家長們可以安心工作。（李金生攝）

(中時 )