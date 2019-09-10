香港特首林鄭月娥昨日到中環站視察站內外的損毀情況，她晚上再在Facebook發文表示，近最近數星期有暴徒針對港鐵站肆意進行破壞，對香港十分重要的鐵路被摧殘感到心痛。

港媒《香港01》報導，林鄭月娥今（10日）早上出席行政會議前見記者，指有暴徒「瘋狂式」破壞港鐵，重申鐵路、機場是香港的命脈，呼籲暴力人士不能再使用暴力，「不能因為（鐵路）沒有生命，就可以肆意破壞」。

林鄭月娥表示，香港重要的航運、鐵路樞紐上周末因示威活動應對了挑戰，最終機場能夠暢順運作，她感謝所有相關人士。對於鐵路的情況，她形容是不幸，解釋香港鐵路系統有逾90個站，每日運載超過500萬人次，要保護每個站，是不切實際、難以做到。

她指出，上周日的遊行最後釀成多個港鐵站遭破壞，她昨天也到中環站視察，而中環站也很快恢復。她表示，在其中看到香港精神，又指鐵路、機場是香港命脈，呼籲暴力人士不能再使用暴力，「不能因為（鐵路）沒有生命，就可以肆意破壞」。

她又形容，有暴徒「瘋狂式」破壞港鐵，是超出了反修例運動，令社會撕裂、矛盾和仇恨更加深，因此暴力行為必須得到遏制，儘快恢復社會秩序。

對於稍早前推出的對話平台，林鄭又表示，她有誠意與不同人士對話，上周也與部分團體接觸，惟大多數會面人士不希望公開進行。她明白社會希望公開對話內容，之後會進入各區進行對話及公開對話內容，惟實際情況，要視乎會否出現混亂。

大陸中央廣播電視總台記者則問及香港城市設施被破壞的整體情況，及如何阻止破壞。林鄭就稱，上周的情況證明港府的部署有能力保護機場，而有關的部署是有代價的，至於鐵路系統，她解釋，由於規模十分龐大，要動員保護每一個地鐵站，是「不可能的要求⋯⋯也不知道暴徒每天到哪兒去」。她還提到網上鼓吹破壞的情況，稱會盡量做好保護工作。

(中時 )