周杰倫（周董）睽違3年沒有推出新專輯，近年忙演唱會、拍電影，以及與家人好友遊歷各國，今年4月宣布開始準備新專輯，讓等待許久的粉絲十分期待。今早周杰倫驚喜在IG曝光新歌〈說好不哭〉封面照，並預告「16晚上11:00首播，我只能說，如果沒趕上首播，你會哭」，讓粉絲紛紛留言「等不及了」、「我不會哭的」、「準時收聽」，甚至還有人問「趕上首播你會笑嗎」。

周杰倫10月即將展開全新巡演「嘉年華」演唱會，同時宣布即將推出新歌，8月初在IG和粉絲互動留言「新歌要來了，不要嚇壞」，8月30日更PO出雙腿交叉的局部照片，並寫道「新歌倒數18天」，讓粉絲超開心，激動留言表示：「終於啊！！！！等到我兒子都上幼兒園了」、「一大早突然丟了個驚喜炸彈」、「想立刻睡18天，時間過得比較快」，師弟派偉俊也留下雙手高舉的表情符號，周杰倫幽默笑稱：「九宮格拼出來結果是小派的照片。」

今早周杰倫在IG突然po出9張照片、以九宮格方式拼出新歌〈說好不哭〉的封面照，更寫下一段文「16號晚上11:00首播，我只能說，如果你沒趕上首播，你會哭，就像看球賽別人已經告訴你誰贏的道理…然後你會氣我說，怎麼不早叫我看首播，然後我會說，我已經告訴你了…」，給粉絲帶來超大驚喜，紛紛留言「帥氣 馬上跟」、「堅決不能哭」、「一定趕上」。

周杰倫過去維持1年推出1張專輯的頻率，到2016年6月推出《周杰倫的床邊故事》後，陸續發行單曲〈等你下課〉、〈不愛我就拉倒〉，即未再推出新作品。今年4月周杰倫好搭檔方文山受訪時透露，周杰倫的新專輯10首歌大約完成一半，其中也包含如〈青花瓷〉類型的中國風歌曲，但當時尚未開始創作。

周杰倫新歌〈說好不哭〉封面照今早在IG曝光，預告「16晚上11:00首播，我只能說，如果沒趕上首播，你會哭」。（取自周杰倫IG）

周杰倫今天早上在IG曝光新歌〈說好不哭〉封面照，並預告「16晚上11:00首播，我只能說，如果沒趕上首播，你會哭」。（取自周杰倫IG）

出道20周年的周杰倫，24日宣布即將啟動全新「嘉年華」世界巡迴演唱會。圖／取自周杰倫臉書

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