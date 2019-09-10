國際信評公司穆迪（Moody's）今天將福特汽車（Ford）信用評等調降為投機（speculative）或「垃圾」等級，理由是福特在財務展望疲弱之際，著手展開野心勃勃的企業重整計畫。

法新社報導，穆迪將福特務評等調降至非投資等級的Ba1，形容這家汽車業巨擘目前的重整工作「規模空前且深具挑戰性」，認為福特2020-2021年的現金流和獲利展望將出現疲軟。

穆迪表示，「全球汽車產業環境頗為健全期間」，福特表現卻欠佳。

「在主要市場需求減弱和汽車業因應有關車輛電動化、自動駕駛、共乘和排放法規益加繁瑣等前所未見的快速轉變下，福特正面臨因應這些營運問題的挑戰。」

穆迪資深副總克拉克（Bruce Clark）指出，然而福特「在營運上，確實有健全的資產負債表和流動資金頭寸」。

據穆迪表示，這家美國汽車製造商在所有主要區域市場都面臨運營效率低下問題，包括在中國的前景也大打折扣，從2016年獲利逾10億美元一路跌到重大虧損。

穆迪指出，福特雖在中國降低成本有成，但展望仍不確定，因為汽車市場「競爭加劇」和中國近期成長率偏弱。

福特今天在美股盤後交易股價下挫2.9%至9.27美元。

(中央社)