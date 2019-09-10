前時代力量立委高潞·以用日前爆發助理利用職務申請綠能補助，最後遭開除黨籍、痛失立委身份；北市市政顧問陳仁達今也遭爆成立人頭社團，領取經濟部能源局的綠能補助，多達5案、750萬元。不過陳仁達今受訪時喊冤，僅申請1案，其餘擔任協力單位；市長柯文哲則說，媒體問了，那就去查查看，先不要預設立場，公事公辦就好。

北市府共聘有600餘位無給職市政顧問，但有媒體報導，其中一位顧問陳仁達遭爆除了以他自己成立的「台灣智慧綠能產業聯盟」申請經濟部能源局補助，還在另外4個也申請到補助的案子同掛「協力單位」，形同藉著「人頭社團」迴避1個社團只能申請1案的規定，總共申請到5案、750萬。報導還指控，經濟部去年5月底公告作業要點，該聯盟是在6月初成立，成立這個社團就是為了搶補助。

柯文哲今被媒體問到此事時稱自己不曉得，腦袋裡沒這印象，但既然記者問了，那就去查，看看對方到底搞什麼把戲；他認為，先不要預設立場，反正自己也沒什麼朋友，就公事公辦調查。

陳仁達受訪時則喊冤，僅有用「台灣智慧綠能產業聯盟」的名義申請1案、150萬元補助，案子裡需要做的事情很多，利潤很有限；至於其他掛名協力單位的4案，則是別的單位找他一起合作，對方都是大單位，何來人頭之說，且「當然願意合作，怎麼會是當協力就是有錯？」協力會有一些收入，但不會是750萬元。

陳仁達也說明，聯盟是在去年6月成立，但依法要跑成立流程，早在6到8個月之前就開始舉辦發起人會議、籌備大會、成立大會等，內政部都有記錄，該報導只抓「成立大會」的時間點，顯得與經濟部公告的作業要點很接近，「這只是時間上的巧合吧！」

(中時 )