越南特種部隊遇到海巡特勤隊員，結果海巡勝出。海巡署偵防分署台中查緝隊近來強力查緝外籍失聯移工，日前獲報也大批移工藏匿在台中、彰化沿海地區工廠擔任貨運工人，昨天進行追捕時，一名自越南特種部隊退役的移工逃逸時身手矯捷，腳程超快，但查緝隊也有剛從海巡特勤隊調任過來的幹探，雙方在道路及田邊追逐一段時間，才順利制伏該名移工。

台中查緝隊表示，日前會同中部分署第三岸巡隊及移民署台中專勤隊聯合編組共同查緝，規劃跟監非法移工工作地點，大批幹員埋伏於西濱公路各閘道路口，準備查緝隨貨車擔任搬運工的移工。

恰巧一輛貨車行經彰化西濱公路監控點，幹員見到有移工在貨車上，立刻準備攔查兩名越籍移工身分時，其中一名24歲越籍阮氏移工故作鎮靜，在盤查身分時，他突然揮拳抵抗，拔腿狂奔，但一名前海巡署特勤隊幹員，立刻自後追趕，雙方一陣追逐，最後遭幹員迅速擒拿制伏到案，經查這兩名越籍失聯移工，曾在越南特種部隊受過訓練，相當剽悍，體力和反應也比一般人敏捷，讓幹員逮捕過程相當吃力。

海巡署偵防分署台中查緝隊呼籲，非法雇用外籍移工將以違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下，5年內再犯可處3年以下有期徒、拘役或科或併科120萬元以下罰金，雇主切勿以身試法。

(中時電子報)