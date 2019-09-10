▲白川鄉合掌村點燈活動近年超夯/盈達旅遊提供

日本一直都是國人最愛旅遊的國家之一，除了大阪、東京、沖繩很熱門之外，位於日本名古屋的白川鄉合掌村更是近年的新寵兒。這裡是茅草屋聚落，被大雪覆蓋後有如童話故事中的一座座薑餅屋，而且進入夜晚後，透出的燈火會形成浪漫又夢幻的景象。盈達旅遊於2020年規劃了4個合掌村點燈行程，並有超優5大保證，想要體驗大雪紛飛的白雪童話世界嗎？現正開放預購中！

每年都吸引大批遊客前進的合掌村，現在想要一睹夜晚後的夢幻美景已經可遇不可求。2020年的合掌村只有開放6次點燈活動，時間皆集中在1、2月的週一與週日，分別是1月13日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月16日，並在今年(2019)起活動全面採預約抽籤制，增加了入場的困難度，不過盈達旅遊特別與當地巴士公司合作，共同企劃了「白川鄉LIGHT UP」，讓遊客能夠完整參與到今年的點燈盛會，暢行無阻。

白川鄉合掌村於1995年被列為「世界文化遺產」，是200-300年前珍貴又難得的合掌造建築，完整保留了日本的古老文化。現今之所以有名，是因為被大雪覆蓋後宛如童話世界，進入夜晚的燈火點亮了整個白靄靄的合掌村，形成一幅夢幻的白雪世界，讓人看得如癡如醉。

▲日本最古老的天守閣也是國寶五城之一的「犬山城」/盈達旅遊提供

除此之外，行程還會前進日本最古老的天守閣，也是國寶五城之一的「犬山城」，可以租借和服漫步在老街中或是乘坐人力車，體驗江戶時代風情的城下町。日本六大古窰之一的「越前陶藝村」，可欣賞到大大小小不同類型的陶器，還有陶藝廣場、竹林庭園、料理旅館等，可以深入體驗專業的越前燒。

▲「金閣寺」是代表京都舉世聞名的世界文化遺產/盈達旅遊提供

歷史悠久的金閣寺、日本最古老寺院的清水寺、大阪主要商業區域之一的道頓堀，以及105年前就建造的明治村、乘坐新穗高空纜車、貼金箔體驗、充滿奇幻神話色彩廟宇的熱田神宮等等都是行程之一，皆充滿歷史風情、悠閒又優美值得一去的景點。其中，有許多可愛小鹿的奈良鹿公園也不會錯過，可以購買仙貝親自餵鹿，再加上四周風景優美如畫，每年吸引眾多遊客朝聖。

值得一提的是，平時入園需要購票的「合掌造民家園」，盈達旅遊這次特別加贈至行程中讓旅客免費參觀，園內的建築物都可以自由入內觀賞，因園裡人潮較稀少，故能感受到最傳統合掌式建築的純樸與自然。「合掌造民家園」的由來是在1968年時加須良地區的居民集體離村，使合掌家屋發生了村外買賣轉手等事件，因此利用此機會將不再使用的合掌家屋轉讓、移建、保存而建立了野外博物館，重現了過去的生活型態。這裡包含岐阜縣重要文化財指定的9棟建築物及其他26棟建築物，可一睹水車小屋、神社等最原始的風貌。

▲「合掌造民家園」岐阜縣重要文化財指定建築物/盈達旅遊提供

▲「合掌造民家園」感受到最傳統合掌式建築的純樸與自然/盈達旅遊提供

而這次的行程規劃中還有5大保證，保證遊客不用趕在點燈時間前離開白川鄉而錯過一年一度的盛會、搭乘官方認證的點燈專屬巴士直達點燈會場，不需耗費力氣與時間徒步走到遙遠的白川鄉、為了完整體驗珍貴的點燈時刻，確保停留許久時間、保證入住三晚溫泉飯店、入住百選溫泉五星之宿，給予旅客最棒的五星級體驗。

這次的旅程可依照個人需求選擇前往的航班、日期及行程，若想要在明年過年體驗點燈活動，只有2020/1/23一團，搭乘亞洲航空午去晚回，機會不等人，要搶要快！

(時尚)