汐止警員薛定岳，上月28日追捕逃避攔檢騎士，因擦撞機車失控，高速衝撞分隔島，不幸殉職。將與他年底完婚的女友，今天凌晨在臉書貼出千字陳情文，懇求蔡英文總統，修改警察績效制度、酒駕或毒販開車刑責等，以慰薛定岳在天之靈！

那麼，千字陳情文的第一點「修改警察績效制度」究竟對一個警員影響有多大？在薛警殉職後，大家的關注點都放在「毒蟲竟然可以5萬交保」。但是，害死這位優秀警察的元凶或許另有他人。沒錯，就是「績效制度」。當大家都在謾罵王嫌為何可以五萬元交保時，有沒有人想過「為什麼警察要拚死追車」？

薛警的殉職不是台灣第一起悲劇，但是官方常常將其塑造成「個人化悲劇」，從不願意反省那近乎病態的「線上立破」、「績效、功獎制度」。《鳴人堂》的特約作者、現職警察蕭仁豪的文章，接露了這制度到底多病態。

蕭稱「警察績效」有三個比較明顯的問題，第一點就是「濫用獎勵與懲處」。他指出，下級單位以不當的管理行為——如休假管控——去要求警察人員達標。就曾有員警在「靠北警察」中接露屏東分局內部規定「未依照警察局所訂每月取締酒駕標準，未達2-4件申誡一次，4件以上申誡兩次；反之嘉獎。」貼文中的警察抱怨道，因為酒駕事件修法後案件可能會減少許多，但是「要求破案」的「件數根本沒有改變」！

這位警察的發言，也是蕭討論的第二點，他認為績效制度本身「只重成果」，官方不在乎法律的變動，秉持「績效至上」主義。最後一點，有高比例的警方曾以危及安全的方式執法。警工會在2018年8月，展開一份問卷調查「為了達成績效，您需要使用危及身體生命安全的方法處理案件」問卷中，有一題「您曾經使用過哪些危險的方法」，共有423人勾選「追車」。(填問卷者約6百多人)可以想見，若政府再不重視這個問題那麼這場「薛定岳悲劇」將永遠沒有結束之日。

(中時電子報)