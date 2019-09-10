網媒爆李佳芬是小三 韓競辦委託律師提告 11:522019/09/10 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 部分網路媒體報導韓國瑜妻子李佳芬並非元配，韓競辦針對不實抹黑，已委請律師蒐證提告。（林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 部分網路媒體報導韓國瑜妻子李佳芬並非元配，而是小三，訊息這兩天透過網路瘋傳，韓國瑜競選辦公室表示，李佳芬已委託律師團隊，針對近來各種抹黑蒐證，將一起提告。 有網媒指出，李佳芬並非韓國瑜元配，韓早年退出政壇也與協議給髮妻的贍養費有關，對此韓競辦表示，針對所有不實的黑韓訊息，律師團隊持續在蒐證中，會盡快提告。 (中時 ) #韓國瑜 #李佳芬 #律師 #2020大選 #元配 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 17:052019/09/08 政治 三重韓國瑜造勢現場擠爆 攤販：業績絕對好10成以上 19:162019/09/08 生活 挺韓站台 洪秀柱：韓國瑜是民主程序提名的參選人 20:272019/09/08 政治 韓國瑜獻唱「浪子回頭」 民眾溫馨揮舞手機燈海 20:452019/09/08 政治 韓信心喊話 反擊抹黑強調團結 04:102019/09/09 話題觀察 韓信心喊話 別重蹈覆轍 04:102019/09/09 政治要聞 馬英九在韓造勢場被噓 李正皓列關鍵問題 09:182019/09/09 政治 韓造勢場爆噓馬事件 黃暐瀚只想問韓粉這句話 16:012019/09/09 政治 政治熱門新聞 唐湘龍真情告白：換瑜聲到此結束！ - 政治 驚人！她曝：郭董超怕韓副手找他 - 政治 黑韓大本營曝光！藍營自家人幹的 - 政治 網媒爆李佳芬是小三 韓競辦委託律師提告 - 政治 吳敦義槓公道伯：他想逼我下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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