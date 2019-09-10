部分網路媒體報導韓國瑜妻子李佳芬並非元配，而是小三，訊息這兩天透過網路瘋傳，韓國瑜競選辦公室表示，李佳芬已委託律師團隊，針對近來各種抹黑蒐證，將一起提告。

有網媒指出，李佳芬並非韓國瑜元配，韓早年退出政壇也與協議給髮妻的贍養費有關，對此韓競辦表示，針對所有不實的黑韓訊息，律師團隊持續在蒐證中，會盡快提告。

(中時 )