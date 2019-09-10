今天上午，大陸國家文物局召開新聞發布會，正式對外公布：流失日本的「曾伯克父」青銅組器被成功追索，重新回到大陸。

今年3月初，疑似中國流失文物「曾伯克父」青銅組器現身東京文物拍賣市場。8月23日，這批青銅組器平安歸來。經過5個月緊鑼密鼓的追索工作，流失日本的8件「曾伯克父」青銅組器被成功追索回國。

國家文物局組織專家研究鑑定，8件青銅器被整體認定為國家一級文物，將於近期與公眾見面。國家文物局指出，「曾伯克父」青銅組器的回歸，是大陸在國際公約框架下成功追索流失到日本的文物，具有重要的開創性意義。

「曾伯克父」青銅組器一組8件，包括1鼎、1簋、1甗、1霝、2盨、2壺，品類豐富，保存完整，從形制、銘文、紋飾、鑄造等方面均體現出典型的春秋早期青銅器的時代風格，體現了中國古代高超的青銅器鑄造工藝。這批春秋早期青銅組器不但對此前的曾國墓葬考古發現有著重要的補充印證作用，也對研究曾國宗法世系、禮樂制度具有重要價值。

(旺報 )