台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，劍指國會席次。他今證實，不分區立委名單中，有徵詢北市勞動局長賴香伶等人，至於如何排序，還需再討論。

賴香伶工運背景出身，柯文哲2014年勝選台北市長，即透過遴選方式，將賴香伶延攬進入市府小內閣。賴香伶擔任局長表現突出，有「全台唯一勞動局長」的稱號，柯組黨後，其形象、專業，也讓她屢屢被點名可以列入不分區名單。

面對外界「點名」可能的立委人選，包括桃園民進黨籍立委陳賴素美、彰化國民黨籍前立委陳杰、台南民進黨籍前副市長顏純左。柯文哲今先是表示，民眾黨採取柔性政黨，不是說一定要入黨才提名，不要把藍綠截然畫分，藍綠、無黨、其他黨籍，也可以表示友善支持。

至於不分區名單，柯文哲證實，陸續有在徵詢，他都親自談，順序雖還要在討論，但的確有跟賴香伶談過；另外，像是何景榮（逢甲大學助理教授、擬參選台北市第三選區）也不錯，他是新住民第二代，這個提名滿有時代意義的。

媒體追問，賴香伶或是其他市府局處長若被排入不分區名單，會請假或辭職？柯文哲僅說，不分區比較簡單；他要大家放心，北市府還是很認真在做市政，絕對比其他政黨不會用公家資源，過去馬英九也當市長兼黨主席，或是蔡英文當總統兼主席，一比較，不是比爛啦，但經得起考驗。

(中時 )