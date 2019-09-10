中巴雄鷹VIII空軍聯合演習

中國大陸與巴基斯坦的雄鷹-8聯合空中訓練6日剛結束，據央視報導，解放軍在這次訓練中，出動了殲-20以外最強的戰機，如殲-16、蘇-30MKK、殲轟-7A、殲-10A，殲-10C與殲-11B等。此外，解放軍還出動了S-300，甚至S-400系統。

鳳凰網的軍事評論指出，從巴基斯坦的角度來看，這次與中方聯訓最重要的，就是了解兩款裝備與一種戰術，透過多重彎道超車，不僅能在許多關鍵領域超越印度，起碼還能讓印度花55億美元（近1,720億台幣）冤枉錢。

第一款裝備：殲轟-7A電子戰機

有分析認為，解放軍出動蘇-30MKK與殲-10C參演，是為了在與巴基斯坦的對抗中，扮演印度的蘇-30MKI與「飆風」（Rafale）戰機。從空優+攻擊的搭配來看，這種配置就夠了，那要殲轟-7A幹嘛呢？事實上，就在不久前的中國空軍紅藍對抗中，殲轟-7A身為電子戰機，不僅有效壓制了S-300PUM2飛彈系統，還讓己方摧毀目標的戰損率降低75%。在對抗中，殲轟-7A電子戰機展現了對第4代戰機相當有效的電子壓制力。如果從這角度來看，解放軍向巴基斯坦展示殲轟-7A的意義就很不尋常了。

分析指出，從今年2月的印巴空戰來看，雖然巴基斯坦空軍的訓練水準比印度空軍高，但在數量與整體實力上，和印度仍有明顯差距。要是未來印度大量引進蘇-57E戰機，那這種差距將更明顯。因此巴基斯坦空軍需要「力量倍增器」，而它就是殲轟-7A電子戰機。

對巴基斯坦來說，這次中巴雄鹰8聯訓的關鍵意義在於，它不僅首次接觸到電子戰機，而且解放軍很可能重現先前紅藍對抗中，針對S-300PUM2這類高端防空系統的對抗與打擊流程。更重要的是，巴基斯坦可能參與了這流程。這次巴基斯坦派出幻影3/5、「梟龍」戰機，以及ZDK-03型預警機。而這些其實就是巴基斯坦在對印度作戰時所能派出的最強空中陣容。如果殲轟-7A能與巴基斯坦戰機一起，對由解放軍蘇-30MKK、殲-10C，殲-16與S-300PUM2模擬的「印度」攻防體系進行對抗，實戰價值不言而喻。

(中時電子報)