28歲的張先生，每年都會安排健康檢查，發現這幾年有稍微貧血的情形，近一個月感覺容易腹脹、難以消化至腸胃科就醫，經胃鏡檢查發現，在胃靠近幽門的地方有廣泛性的發炎，表面形成類似雞皮疙瘩般結節狀變化，十二指腸也有潰瘍過的疤痕，原來是幽門桿菌感染，經投胃藥及抗生素治療後，消化症狀已有改善，貧血問題則持續追蹤。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，感染幽門桿菌可能會造成胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎及胃癌等，常見症狀包括腹脹、腹痛、消化不良等，而這些胃疾可能會因為慢性出血造成血球流失，出現頭暈、疲倦、體力差等胃部以外的貧血症狀。

不僅此如，幽門桿菌感染若造成慢性胃炎，會使得胃酸分泌減少，使食物中的鐵較難吸收，康本初指出，如果因而起萎縮性胃炎會使胃內在因子分泌減少，食物中的維他命B12亦較難以吸收，而鐵及維他命B12是製造血球的原料及必需物質，進而造成貧血問題更加嚴重。

康本初表示，隨著衛生條件的發展，國內遭幽門桿菌感染民眾5毎當中約有1個，其中20％有症狀，許多人已感染而不自知，由於幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，如果發現貧血又有腸胃症狀，最好就醫檢查。同時提醒，幽門桿菌是經口傳染的細菌，寄生在胃的幽門附近，預防感染首重飲食衛生，應使用公筷母匙，避免飲用有汙染之虞的水及不以口中食物餵食嬰兒。

(中時 )