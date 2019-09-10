南韓演藝圈一波未平一波又起，性醜聞再添一樁！某李姓男星爆出遭警方受理立案調查，原因是其前女友控訴對方持有她的裸照及性愛影片，男星竟在交到新女友後，將舊愛的裸照秀給現任女友看，甚至這些私密影像散播到對話群組分享，讓她憤而報警，男星身分也被起底，是某獨立樂團成員，收到他傳的不雅片的群組，正是樂團成員們。

犯罪的李姓男星在某獨立樂團擔任鼓手，而他的前女友A女曾在去年3月於臉書po文，表示遭對方毆打，但李男否認，反指A女講得太誇大。此外，還爆出兩人濃情密意時拍了性愛影片，但事後A女要求刪除，李男沒有給出回應，不久後A女收到朋友通知，說她的不雅影片外流，在網路上流傳。

而除上述之外，李姓男星還不罷休，他交往新女友B女，隨即跟對方分享A女的裸照，之後B女竟將12張A女裸照打了馬賽克後，傳到李男所屬樂團的對話群組中任人看，A女得知此事後氣憤難耐，於是報警提告，據悉，南韓首爾西大門警察局已受理此案，將就性暴力、毀損名譽等罪嫌，著手調查偵辦。

(中時電子報)