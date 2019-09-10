台南市消防之友會第三辦事處長邱進煌上午頒發中秋節慰問金、頒發獎勵金給救災有功人員，提高消防隊員士氣。(台南市消防局提供／莊曜聰台南傳真)

上月23日凌晨台南學甲發生一起民宅火警，屋主倉皇間不失冷靜，趕緊關閉隔間門阻止濃煙從1樓往上竄也侷限火勢，消防隊員也及時趕到救出一家三口，台南市消防之友會第三辦事處長邱進煌上午利用南市消防第三大隊舉辦體技能測驗時，頒發中秋節慰問金、頒發獎勵金給救災有功人員，提高消防隊員士氣。

南市消防第三大隊學甲分隊長戴佐丞率小隊長楊政勳、隊員王彥仁、陳彥行、黃全億及陳建銘成功救下屋主一家三口；據了解，屋主發現濃煙是從一樓冒出後，迅速關閉1樓至2樓的隔間門，避免火煙上竄樓上，爭取更多逃生時間，有效侷限火災並成功救援的案例，此成功的案例也剪輯成宣導影片，上傳第三大隊及所屬各分隊的臉書粉絲專頁廣為宣導，以提醒民眾有關火場逃生的撇步，提升市民防災意識。

邱進煌肯定消防弟兄於火場搶救人命及撲滅火災的英勇表現，並代表消友會給予警消最大的支持，另外也期許所有參與防救災工作的人員，應注意自身安全，訓練時應全力投入，讓救災工作朝向無傷亡、無災損及無災害的目標努力邁進，戴佐丞及救災有功隊員獲贈獎勵金接受表揚。

南市消防局第三大隊長楊子濬代表獲贈中秋節慰問金，他感謝南市消友會第三辦事處的支持，提升消防工作士氣。

(中時 )