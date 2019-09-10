中市1家咖啡店老闆在廁所裝設密錄器，拍攝女客如廁被逮，經雙方和解撤告，台中地檢署予以不起訴處分。（陳淑芬攝）

張姓女子2019年6月間到中市神岡鄉1家烘豆坊喝咖啡，上廁所時竟發現面紙盒有挖1個奇怪的圓孔，仔細探看居然裝有密錄器，她氣急敗壞帶往派出所報案。經警方檢視發現內有她前次如廁影像，經追查竟是41歲楊姓老闆所裝設，經雙方和解，張女撤告，台中地檢署予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，楊姓老闆在2019年6月13日下午2時許在店裡1樓廁所馬桶上方的紙盒內，安裝連接行動電源的密錄器。

楊老闆的密錄器材裝好不久，張女就到店裡喝咖啡，她在下午2時30分第一次去上廁所，下午3時40分第二次去上廁所時，經發現面紙盒前方有1個奇怪的開口，好奇探看竟發現藏有密錄器。

張女將密錄器、行動電源及傳輸線一併帶往派出所報警處理。經警方查視發現，密錄器有拍攝到張女第一次上廁所時的影像，還有身體隱私部位畫面，已違反妨害秘密罪嫌。警方追查發現，密錄器竟是楊姓老闆所裝設。

案經雙方和解，張女撤回告訴，檢察官依規定對楊姓老闆予以不起訴處分。

(中時 )