新北市觀旅局長張其強（左）與長榮航空航空客運本部航線效益管理部協理潘信修出席活動記者會。（譚宇哲攝）

新北市觀光旅遊局衝刺東南亞觀光，19日將與長榮航空代表共赴馬來西亞舉辦觀光推介會，結合機加酒優惠、7家新北旅宿及伴手禮業者折扣與8大私房景點旅遊路線，目標每年搶進35萬人次馬來西亞觀光客到新北旅遊。

根據統計，2011年起馬來西亞來台人數持續位居東南亞旅客來台人次第一名，馬來西亞旅客來台重遊率高達7成，去年馬來西亞來台觀光人次達52萬人。

新北市觀旅局長張其強表示，為降低中國大陸暫停陸客自由行的衝擊，市府與長榮航空、在地業者主動出擊，盼以多項優惠刺激馬來西亞旅客到新北觀光，目標每年吸引35萬大馬旅客。

張其強表示，為增加吸引力及滿足馬來西亞旅客來台所需，購買此次旅遊

商品的馬來西亞旅客，將獲得總價值超過2萬元的禮物包，囊括近50家電信、交通、伴手禮、景點、博物館及觀光工廠等優惠，邀請馬來西亞旅客暢遊新北8大私房景點。

長榮航空航空客運本部航線效益管理部協理潘信修表示，長榮航空配合活動推出4天3夜機加酒自由行，未稅優惠價1萬600元起（馬幣1329元），以及7天6夜團體旅遊產品，未稅優惠價2萬元起（馬幣2599元），目前規畫每周7個航班往返台北與吉隆坡，希望藉促銷活動吸引馬來西亞旅客至新北市觀光旅遊，共創雙贏。

(中時 )