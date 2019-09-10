新北市觀光旅遊局衝刺東南亞觀光，19日將與長榮航空代表共赴馬來西亞舉辦觀光推介會，結合機加酒優惠、7家新北旅宿及伴手禮業者折扣與8大私房景點旅遊路線，目標每年搶進35萬人次馬來西亞觀光客到新北旅遊。
根據統計，2011年起馬來西亞來台人數持續位居東南亞旅客來台人次第一名，馬來西亞旅客來台重遊率高達7成，去年馬來西亞來台觀光人次達52萬人。
新北市觀旅局長張其強表示，為降低中國大陸暫停陸客自由行的衝擊，市府與長榮航空、在地業者主動出擊，盼以多項優惠刺激馬來西亞旅客到新北觀光，目標每年吸引35萬大馬旅客。
張其強表示，為增加吸引力及滿足馬來西亞旅客來台所需，購買此次旅遊
商品的馬來西亞旅客，將獲得總價值超過2萬元的禮物包，囊括近50家電信、交通、伴手禮、景點、博物館及觀光工廠等優惠，邀請馬來西亞旅客暢遊新北8大私房景點。
長榮航空航空客運本部航線效益管理部協理潘信修表示，長榮航空配合活動推出4天3夜機加酒自由行，未稅優惠價1萬600元起（馬幣1329元），以及7天6夜團體旅遊產品，未稅優惠價2萬元起（馬幣2599元），目前規畫每周7個航班往返台北與吉隆坡，希望藉促銷活動吸引馬來西亞旅客至新北市觀光旅遊，共創雙贏。
(中時 )
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