新竹水岸藍帶新景點，新竹市東勢大排水質淨化工程在環保署吳處長盛忠及新竹市林市長智堅的見證下在今（10）日啟用，搭配灌排分離工程與隆恩圳污水截流工程，讓隆恩圳變乾淨，拉近與市民距離。

東勢大排匯入隆恩圳後流經人口密集的新竹市中心，中段匯集生活污水及事業廢水，造成水質污染並影響兩岸都市生活環境品質。為使居住在這附近的居民有優質的水域環境，環保署與新竹市政府齊心協力，進行東勢大排水質淨化工程；總經費新臺幣（下同）1億6,222萬3,451元，環保署補助9,654萬8,878元，透過現地處理淨化水質方式，包含污水截流及礫間接觸曝氣工法來改善水質，將隆恩圳鐵道路段與自由路段排水，每日截流至自由路之既有污水下水道人孔，併入客雅水資源回收中心予以處理；此外，每日引東勢大排污水10,000公噸至礫間處理設施等單元處理，出流水排放至隆恩圳，提供下游景觀河段水質穩定之水源，使民眾更親近水域。

為提升隆恩圳水域環境，新竹市政府推動三部曲，首部曲於106年10月完成之灌排分離工程揭開序幕，二部曲隆恩圳污水截流工程及三部曲東勢大排水質淨化工程分別於108年6月及108年7月完工，透過現地處理淨化水質方式，達到改善水質及污染削減之目的。期進一步保障隆恩圳之水體品質，及營造隆恩圳河廊環境，提供市民及遊客觀光的休憩據點。

環保署表示，民眾期盼乾淨清澈的河川面貌，需仰賴中央、地方政府和全體民眾之共同參與，本工程隆恩圳藍帶親水空間景觀工程及灌排分離工程完成後，成功營造隆恩圳兼顧生態、教育且舒適的親水空間。

今日完工啟用的東勢大排水質淨化工程已踏出第一步，環保署配合經濟部「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，108年度再補助新竹市政府7,995萬元辦理港南運河整治工程，期待完工後結合新竹市政府「新竹17公里海岸整體水環境改善計畫」，提供民眾更多的優質水岸環境。

(工商 )