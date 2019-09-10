南韓現代集團旗下物流公司「現代格羅唯視」載運汽車的貨輪「金色光芒號」昨天在美國喬治亞州外海翻覆，美國海岸防衛隊表示，救援人員今天已救出最後一名受困的南韓船員。

事故發生時，船上有24人，其中20人先行獲救，另有4人受困。

美國海岸防衛隊（Coast Guard）說，救難人員在巨大船身先鑽出一個洞，從洞口遞送食物和水，然後再將受困人員營救出來。

海岸防衛隊的推特影音顯示，最後一名失蹤船員約在下午6時出現在洞口，當救難人員協助他時，他仍可以自行站立。

這名船員原本被困在引擎控制室的玻璃屏後面，救難人員鑽破船身時，他是4人當中唯一無法取得食物和水，所幸平安獲救。這4名船員都是南韓籍，受困了大約35個小時。

海岸防衛隊上尉利德（John Reed）告訴媒體，救難人員在船體外感受的溫度是攝氏49度，他認為船內的溫度應該更高。

被問到稍早救出的3名船員情況，利德說，有兩人可自行走出船身洞口並上了拖船。3人都已送醫。

至於貨輪因何翻覆，利德拒作評論。

根據海岸防衛隊聲明，「金色光芒號」（Golden Ray）在喬治亞州布朗斯威克（Brunswick）附近的聖西蒙斯灣（St. Simons Sound）開始傾斜，最終側翻，他們出動直升機先救出其中20名船員。

金色光芒號建於2017年，船身200公尺長，航行當時懸掛馬紹爾群島國旗。

(中央社)