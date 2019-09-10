加拿大環球郵報今天報導，加拿大政府支持邀請台灣參加24日在蒙特婁揭幕的國際民航組織（ICAO）大會。

ICAO年會每3年舉行一次，今年是第40屆，9月24日至10月4日在蒙特婁總部登場。環郵（The Globe and Mail）指出，加拿大外交部發言人貝布考克（John Babcock） 答覆環郵記者詢問時，措辭謹慎地表示：「加拿大支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣缺席有損全球利益。」

加拿大航空運輸協會（Air Transport Association of Canada）主席麥肯納（John McKenna）也表示，有鑑於台灣國際航班數量之多，將台灣納入ICAO活動是有道理的。

麥肯納說：「這關乎飛航安全，從嚴加操作和非政治角度來看，我認為台灣應該在場。」

環郵同時詢問了中國大使館和台灣駐加代表處的立場。

對於台灣參與ICAO在內的國際組織活動，中國駐加大使館重申中國一貫立場，指此案須依一個中國原則處理。

台灣駐加代表陳文儀則向環郵強調，一個中國政策並不表示忽略台灣，「我們談的是技術性會議，並不是討論承認中國」。

陳文儀並指出，中國的行徑「擺明了」是霸凌，「在這個案子上，我們不是他們的一部分。他們無法控制台北飛航情報區；所有空中旅客都仰賴我們」。

環球郵報表示，自去年12月加國應美國引渡要求逮捕華為財務長孟晚舟後，加中關係極緊繃，北京扣押兩名加拿大公民、停止購買油菜籽和大豆，並禁止進口加國豬肉和牛肉。

而現在，加拿大支持台灣受邀與會的立場，明顯與中國不同。卑詩大學公共政策與全球事務學院教授姜聞然（Wenran Jiang）敦促渥太華小心，切勿再加劇與北京緊張局勢。

姜聞然向環郵表示，「我們（加拿大）需要做出準確呼籲，而非讓關係更惡化，或被以為正支持香港抗議或支持台灣。如果加拿大的舉動被解釋成帶有敵意，加中關係將進一步惡化。」

渥太華大學台灣研究共同主席史國良（Scott Simon）則表示，台灣曾在2013年正式獲邀參與ICAO大會，但在蔡英文2016年接任台灣總統後，台灣未再獲邀與會。

環郵表示，加拿大外交部支持台灣獲邀的聲明，是建立在7大工業國集團（G7）外長會議4月簽署的公報基礎上。外長公報指出：「支持國際航空界所有活躍成員積極參與國際民航組織論壇，為政治目的將某些成員排除在外，有損飛航安全和保障。」

(中央社)